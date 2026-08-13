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Denuncian hundimiento en tramo de la Calle 71

Por Leonel Mora

Agosto 13, 2026 03:00 a.m.
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Denuncian hundimiento en tramo de la Calle 71
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      Residentes de Ciudad 2000 advirtieron de un hundimiento en un tramo de la Calle 71, muy cerca de un pozo de agua de Interapas, podría convertirse en un amplio socavón si no se atiende a tiempo, pues por el sitio transita, toda clase de vehículos incluyendo camiones de pasajeros y unidades pesadas de reparto de mercancías.

      Habitantes y comerciantes de la zona urgieron al gobierno municipal a revisar el desperfecto y acordonar la zona para evitar riesgos a la población. Por lo pronto y por iniciativa propia, la gente colocó una llanta pintada de blanco con un garrafón en su interior a manera de "señalética" para advertir del riesgo.

      Dicho hundimiento se ubica frente al número 412 de la Calle 71, casi frente al andador Jazmín y contiguo a un pozo de Interapas. Algunas personas mencionaron que se trata de un tramo que recientemente fue repavimentado por el gobierno municipal y comentaron que quizás se puede pedir a la empresa que realizó la obra que haga efectiva la fianza de protección contra vicios ocultos o desperfectos posteriores a los trabajos.

      Añadieron que sí es urgente que el hundimiento se revise porque también habría que descartar afectaciones a las líneas que conducen agua potable y descargas sanitarias para evitar riesgos de contaminación, debido a la cercanía del pozo de Interapas.

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