Detienen a otros dos "diableros" con drogas en Abastos
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, informó que agentes municipales sumaron otro decomiso de droga en la Central de Abastos y detuvieron a dos objetivos prioritarios.
Informó que los hechos ocurrieron sobre la calle Sexta Oriente, donde oficiales de la Unidad Mixta de Intervención y Reacción detectaron a dos hombres consumiendo enervantes.
Durante la revisión, a uno de ellos se le encontró en posesión de 30 bolsas con hierba seca similar a la marihuana.
En la inspección al otro individuo le fue localizada una bolsa en su pantalón que contenía 60 bolsas con una sustancia granulada con características similares al "cristal".
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Ambos hombres de 25 años, dijeron tener su domicilio en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
Con esta acción, la SSPC suma 11 detenciones por el mismo delito en este sector.
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