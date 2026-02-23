Denuncian malos tratos en el ISSSTE

Se derrumba la atención en la clínica de Carlos Díez Gutiérrez del ISSSTE, informaron pacientes y familiares.

Explican que hay casos donde personas que requieren de cama permanecen en sillas hasta por tres días y refieren que el director les ofrece la intervención de una trabajadora social que nunca está, cuando esa función no tiene nada que ver con la medicina ni la enfermería. Además, denuncian grave falta de medicamentos.

Condiciones insalubres y saturación en la clínica

Explican que por dentro, el edificio del ISSSTE está horrible, extremadamente sucio, probablemente lleno de plagas y saturado de cochambre que producen los permisos del personal para que los familiares de los pacientes ingieran alimentos dentro del hospital.

Trato y comunicación con familiares

Además, se quejan de que la propia autoridad de la clínica no les dice el estado de sus enfermos. Explican que el personal de enfermería que debería cuidarlos no está en su lugar y en cambio, las enfermeras tratan con prepotencia a los familiares de los enfermos cuando les preguntan del estado de sus pacientes.

Familiares de algunos pacientes explicaron que en algunos casos transcurrieron cuatro días y algunas personas elegidas no se les deja entrar, sobre todo cuando está en duda el tipo de atención que está recibiendo el paciente.

"En algunos casos sale el director nada más a decir que no hay visitas ni informes de los pacientes, porque en primer lugar no hay trabajadora social... ¿pero qué tiene que ver la trabajadora social con el estado de salud de los pacientes?... a un enfermo lo trata un médico, no una trabajadora social".