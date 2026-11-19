Destapan presunto abuso en una capilla de Prados
Madres de menores acusan a trabajador, quien ya presentó su renuncia
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Trabajador de la capilla de Prados Segunda Sección, Villa de Pozos, acusado de abuso contra menores de edad presentó su renuncia, luego de ser señalado por madres de familia por aprovecharse de menores de edad.
Las madres presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales y la Iglesia católica potosina les ofreció acompañamiento, en tanto que también presentó el aviso al Ministerio Público.
Lucila Holguín Segura, encargada de recepción de denuncias de la Comisión Diocesana de Protección a Menores y Carolina Téllez Estrada, secretaria de la Oficina de Recepción de Denuncias de la Comisión Diocesano de Protección a Menores e integrante de la Comisión Diocesana de Protección de Menores, informaron en rueda de prensa que el probable agresor está completamente identificado y que de inmediato la Iglesia católica siguió el protocolo para separar al acusado de los menores de edad, en tanto que dio vista al Ministerio Público.
Sin embargo, aclaró que quienes tienen personalidad para presentar una denuncia son las madres de las personas menores que según el testimonio, sufrieron en el abuso.
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Precisaron que las madres de familia se dieron cuenta de lo que ocurría con sus menores apenas el 10 de noviembre y por ahora se desconoce desde cuándo ocurrían los abusos. Si saben que la iglesia católica de inmediato suspendió al hombre acusado de atentar contra las víctimas, en tanto que el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe tomó conocimiento y se reunirá con las madres.
Precisaron que el arzobispo no se encontraba en San Luis Potosí, porque desahogaba actividades preestablecidas de la iglesia, pero ya está enterado.
Señalaron que las mamás se enteraron después de la conducta porque a los niños les cuesta mucho decir cuando ocurrió una situación de esta naturaleza, mucho más que a un adulto que también en ocasiones calla por mucho tiempo.
La iglesia católica precisó que el Ministerio Público no comparte las carpetas de investigación con la institución religiosa.
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