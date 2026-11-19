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La presunta promoción de Ruth González Silva como próxima candidata a la gubernatura de San Luis Potosí no ameritó una sanción electoral contra el secretario de Cultura, Juan Carlos Torres Cedillo.

El Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) declaró inexistentes las infracciones por actos anticipados de campaña y vulneración a la equidad de la contienda, derivadas de sus declaraciones en un evento de Fuerza Magister Verde.

La denuncia, presentada por Xavier Nava Palacios, dirigente estatal de Somos, se originó por un encuentro realizado el 19 de agosto de 2026 en Zacatipán, Tamazunchale, donde el funcionario presuntamente presentó a la senadora como "nuestra próxima candidata a la gubernatura" y llamó a trabajar para llevarla al cargo. El caso fue analizado en el expediente TESLP/PSE/03/2026.

Para resolver la queja, el órgano jurisdiccional consideró que las expresiones de Torres Cedillo durante una entrevista con un medio digital fueron espontáneas, estuvieron dirigidas al periodista y no constituyeron un discurso político.

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También determinó que no había pruebas de que buscaran promover una candidatura, que existiera un llamado al voto o que se hubieran utilizado recursos públicos para financiar el evento o la entrevista.

La resolución fue aprobada por unanimidad. No obstante, la magistrada presidenta María Carolina López Rodríguez exhortó al órgano electoral a realizar investigaciones exhaustivas de cara al proceso electoral 2026-2027, para que las autoridades jurisdiccionales cuenten con todos los elementos al momento de resolver. Durante su intervención recordó que la prohibición constitucional también impide que los servidores públicos aprovechen su cargo o recursos públicos para favorecer a terceros y afectar la contienda.

Con estos argumentos, las magistraturas concluyeron que las declaraciones estaban protegidas por la libertad de expresión y no rebasaron los límites del artículo 134 constitucional. Así, Torres Cedillo quedó sin sanción por los señalamientos de promoción electoral y vulneración a los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad.