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"Normales", denuncias de oposición: Gallardo

Minimizó el anuncio del PAN y consideró que este tipo de prácticas es algo cotidiano

Por Rubén Pacheco

Julio 11, 2026 01:02 p.m.
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Normales, denuncias de oposición: Gallardo
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      Es normal que la oposición comience con la interposición de denuncias por supuestos actos anticipados de campaña en contra de la administración estatal, derivado del inminente inicio del proceso electoral 2026 2027, opinó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

      Dijo lo anterior después de que la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), anunciara que en los próximos días presentará denuncias por presuntos actos anticipados de campaña y por el supuesto uso de programas sociales con fines de promoción política, atribuidos al PVEM y Morena.

      El mandatario estatal valoró que, si en los años anteriores de su gestión el partido blanquiazul no decidió presentar acusaciones y este año decide hacerlo, significa que se trata de una cuestión electoral.

      Minimizó el anuncio de Acción Nacional, porque consideró que este tipo de prácticas, se trata de algo cotidiano en el último año en contra de los gobiernos salientes.

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      Dijo que él se centra en seguir atendiendo sus responsabilidades en la función pública, sin emitir declaraciones en contra del panismo, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) u otra fuerza política.

      "Qué bueno que lo hagan, es parte del proceso al que vamos a entrar. Vamos a entrar a un proceso electoral, donde el PRI y el PAN... donde todo mundo va a empezar a decir", remató.

      Gallardo Cardona remató al asegurar que el Verde Ecologista de México mantiene una relación cercana y favorable con Regeneración Nacional.

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