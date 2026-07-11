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Descarta Pemex planes de "fracking" en la Huasteca

Los trámites sobre explosivos en alcaldías se hace para conservar permiso federal de explosivos, señala

Por Jaime Hernández

Julio 11, 2026 11:58 a.m.
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Descarta Pemex planes de fracking en la Huasteca
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      Petróleos Mexicanos (Pemex) descartó que tenga planeadas actividades de fracturamiento hidráulico (fracking) en la Huasteca Potosina ni que esté realizando trabajos de exploración y explotación de yacimientos de formación compleja no convencionales en ningún municipio de San Luis Potosí.

      En un comunicado difundido en su página web, la paraestatal explicó que los trámites que ha realizado con varias alcaldías huastecas tenían como propósito mantener la vigencia de permisos federales de uso de explosivos, pero indicó que en las actividades de fracking, éstos no se utilizan.

      La dependencia recordó que el 30 de junio de 2026 se envió al ayuntamiento de San Antonio, San Luis Potosí, un oficio relativo al uso de material explosivo, en términos del artículo 39 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el cual, fue difundido públicamente y generó diversas notas informativas en medios de comunicación, en las que el trámite fue relacionado de manera incorrecta con el inicio de ese tipo de operaciones, interpretación que derivó en manifestaciones ciudadanas en distintos municipios de la región.

      Precisó que los trabajos de exploración y explotación de yacimientos de formación compleja no convencionales (fracking), no emplean materiales explosivos en ninguna de sus etapas operativas.

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      Añadió que el oficio referido forma parte del procedimiento administrativo para conservar la vigencia de un permiso federal que tiene por objeto mantener la autorización para el uso de materiales explosivos, en caso de que resulte necesario su empleo en campos previamente registrados ante las autoridades competentes y para eventuales estudios de adquisición sísmica.

      En San Luis Potosí, abundó Pemex, dichos registros corresponden a dos campos que comprenden siete pozos: San Pedro, localizado en los municipios de San Antonio y Tanlajás, con cuatro pozos (tres en San Antonio y uno en Tanlajás). Limón, ubicado en el municipio de Ébano, con tres pozos.

      La actualización del permiso constituye una medida de carácter preventivo destinada a garantizar la capacidad de respuesta ante una contingencia en esos pozos, sin que ello autorice o implique, por sí mismo, la realización de actividades de perforación, exploración o extracción en el estado.

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