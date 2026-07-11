logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE FINALIZAR LA PREPA

Fotogalería

ORGULLOSOS DE FINALIZAR LA PREPA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Exjugador de la Selección Mexicana se escapaba del CAR

El exjugador de Tigres y Atlético San Luis recordó sus travesuras durante concentraciones con la Selección Mexicana

Por El Universal

Julio 11, 2026 12:31 p.m.
A
Exjugador de la Selección Mexicana se escapaba del CAR
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Una de las mayores críticas a los futbolistas mexicanos suele ser la mentalidad con la que afrontan sus compromisos. Las indisciplinas han sido señaladas en repetidas ocasiones como la razón por la cual muchas jóvenes promesas nunca logran dar un salto de calidad y estar a la altura de las expectativas. El caso de Jonathan Espericueta es uno de esos, y en un reciente episodio de su podcast, contó otra de sus "travesuras".

      Jonathan Espericueta y su podcast "Promesas Fallidas"

      El futbolista campeón del mundo en 2011 con la selección sub 17 de México, actualmente tiene un programa en redes sociales llamado "Promesas Fallidas", donde suele contar sus anécdotas como jugador de futbol profesional y distintas situaciones que vivió en la máxima categoría.

      Escapada de Jonathan Espericueta en concentraciones de la Selección Mexicana

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Esta vez, narró cómo se escapó de las concentraciones de la Selección Mexicana pagándole a los guardias del Centro de Alto Rendimiento.

      "Si hacía cositas en la Selección, en el CAR, que según nadie se puede escapar... y ahí veías al Espiri saliendo y pagándole a los guardias", menciona Espericueta con una sonrisa en el rostro.

      "Normalmente cuando íbamos a México nos daban un día libre y terminaba a las 20:00 horas. Yo me esperé a que dieran las 10, que todos estuvieran dormidos y yo había hablado con un guardia y me tocó una escapadita, obviamente tuvo que haber muchos más que igual lo hicieron, pero a mí me tocó esa bonita experiencia", agregó.

      A pesar de tener solamente 31 años, Espericueta ya no juega profesionalmente al futbol. En Liga MX jugó con Tigres, Atlético de San Luis y Puebla, mientras que en el ascenso jugó con el Atlético Veracruz, donde tuvo su última temporada en 2021.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Exjugador de la Selección Mexicana se escapaba del CAR
      Exjugador de la Selección Mexicana se escapaba del CAR

      Exjugador de la Selección Mexicana se escapaba del CAR

      SLP

      El Universal

      El exjugador de Tigres y Atlético San Luis recordó sus travesuras durante concentraciones con la Selección Mexicana

      Descarta Pemex planes de fracking en la Huasteca
      Descarta Pemex planes de fracking en la Huasteca

      Descarta Pemex planes de "fracking" en la Huasteca

      SLP

      Jaime Hernández

      Los trámites sobre explosivos en alcaldías se hace para conservar permiso federal de explosivos, señala

      Sigue pronóstico de lluvias a partir del mediodía
      Sigue pronóstico de lluvias a partir del mediodía

      Sigue pronóstico de lluvias a partir del mediodía

      SLP

      Redacción

      Se prevé presencia de vientos al momento de las tormentas

      Desconocen organización instalación del Comité Estatal de Partería
      Desconocen organización instalación del Comité Estatal de Partería

      Desconocen organización instalación del Comité Estatal de Partería

      SLP

      Ana Paula Vázquez