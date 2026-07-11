Sigue pronóstico de lluvias a partir del mediodía
Se prevé presencia de vientos al momento de las tormentas
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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó por la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales a partir del mediodía.
Se prevé una moderación en el potencial de lluvias y tormentas a partir del domingo y presencia de vientos al momento de las tormentas.
En la Coordinación Estatal de Protección Civil, puedes enviar tus reportes de auxilio o emergencia real al siguiente número de WhatsApp +52 444 213 2858 o bien al sistema de emergencias 911.
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