Sigue pronóstico de lluvias a partir del mediodía

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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó por la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales a partir del mediodía.

Se prevé una moderación en el potencial de lluvias y tormentas a partir del domingo y presencia de vientos al momento de las tormentas.

En la Coordinación Estatal de Protección Civil, puedes enviar tus reportes de auxilio o emergencia real al siguiente número de WhatsApp +52 444 213 2858 o bien al sistema de emergencias 911.

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