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SLP

Sigue pronóstico de lluvias a partir del mediodía

Se prevé presencia de vientos al momento de las tormentas

Por Redacción

Julio 11, 2026 11:15 a.m.
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Sigue pronóstico de lluvias a partir del mediodía
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó por la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales a partir del mediodía.

      Se prevé una moderación en el potencial de lluvias y tormentas a partir del domingo y presencia de vientos al momento de las tormentas.

      En la Coordinación Estatal de Protección Civil, puedes enviar tus reportes de auxilio o emergencia real al siguiente número de WhatsApp +52 444 213 2858 o bien al sistema de emergencias 911.

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