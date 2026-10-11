Tras Ley Serrano, discusión sobre IA continúa: periodistas

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La derogación de la Ley Serrano no cerró la discusión sobre los límites de la regulación de la Inteligencia Artificial (IA) y sus posibles efectos en la libertad de expresión.

Integrantes del colectivo Voces Libres–Periodistas Unidos advirtieron que responder a los cambios tecnológicos mediante sanciones penales puede poner en riesgo el ejercicio de las libertades.

Debate sobre regulación y libertad de expresión en San Luis Potosí

La reforma al Código Penal de San Luis Potosí se publicó el 18 de noviembre de 2025 e incorporó sanciones para determinados usos de inteligencia artificial. El Congreso del Estado aprobó su derogación el 30 de julio de 2026.

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Para los periodistas, la experiencia local evidenció los riesgos de legislar desde el miedo, sin colocar los derechos y la libertad de expresión en el centro de la discusión.

Voces Libres llama a la organización del gremio periodístico

Luis Agundis, Blakely Morales y Magui Zacarías, integrantes del colectivo, defendieron la organización del gremio por encima de sus diferencias editoriales y políticas.

En su posicionamiento, sostuvieron que, ante un entorno periodístico que describieron como hostil, desigual y golpeado, organizarse es una responsabilidad compartida: "Si no nos organizamos para defender nuestro trabajo, nadie lo va a hacer por nosotras y por nosotros", indicaron.

Los periodistas señalaron que no corresponde al Estado decidir qué pueden decir las personas. Plantearon que las políticas públicas sobre inteligencia artificial deben basarse en derechos, conocimiento y capacidades para utilizar responsablemente las nuevas herramientas, en lugar de recurrir a medidas que puedan derivar en censura.

Como parte de esta discusión, Voces Libres–Periodistas Unidos realizará su primer Foro Plural Periodistas Unidos del 15 al 17 de octubre en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).