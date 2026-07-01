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Tres iniciativas buscan derogar la "Ley Serrano"

La presidenta de la Comisión de Justicia asegura que todas las propuestas serán analizadas con igualdad.

Por Ana Paula Vázquez

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
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Tres iniciativas buscan derogar la "Ley Serrano"
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      El Congreso concluyó este martes el periodo ordinario de sesiones con tres iniciativas pendientes que buscan modificar o derogar la denominada Ley Serrano, mientras el debate sobre la regulación de la inteligencia artificial comenzó a trasladarse al ámbito federal.

      Iniciativas pendientes para modificar la Ley Serrano

      Aunque las propuestas ya fueron recibidas por el Poder Legislativo, hasta ahora no existe una fecha para iniciar su análisis.

      Las iniciativas fueron promovidas por Artículo 19 y periodistas potosinos, el ciudadano Álvaro Israel Leyva Frías y la diputada de Morena Gabriela López Torres.

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      Aunque difieren en alcances, las tres coinciden en la necesidad de modificar la reforma aprobada en 2025: unas plantean derogar los nuevos delitos relacionados con inteligencia artificial y otras acotar su aplicación para evitar afectaciones a la libertad de expresión y otros derechos.

      Declaraciones y proceso legislativo

      El proceso legislativo también ha estado marcado por cuestionamientos. La propuesta impulsada por Artículo 19 ingresó como correspondencia ciudadana y no fue presentada junto con el resto de las iniciativas en la sesión ordinaria correspondiente.

      Al respecto, la presidenta de la Comisión Primera de Justicia, Leticia Vázquez Hernández, sostuvo que todas las iniciativas recibirán el mismo cause y serán analizadas.

      En paralelo, el diputado Héctor Serrano Cortés celebró que la presidenta de México anunciara el inicio de una discusión nacional para regular el uso de la inteligencia artificial.

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