Crece demanda de vivienda seminueva: AMPI
El precio de la vivienda subió cerca de 8% en 2026, aunque menos que años previos
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La vivienda seminueva mantiene una mayor demanda frente a los inmuebles nuevos, principalmente porque suele ubicarse en zonas que ya cuentan con servicios, movilidad, escuelas y áreas comerciales, señaló Neil Selene Castro Ortega, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en San Luis Potosí.
Explicó que uno de los principales retos para la vivienda nueva es que algunos desarrollos se encuentran alejados de zonas consolidadas, lo que dificulta el acceso a servicios y transporte. No obstante, indicó que este tipo de inmuebles continúa comercializándose, aunque durante este año se ha observado una disminución en las ventas respecto al año pasado.
Castro Ortega agregó que el precio de la vivienda en San Luis Potosí registró un incremento aproximado de 8 por ciento durante este año, aunque aclaró que el aumento no se ha presentado en la misma proporción que en años anteriores.
Señaló que el costo final está relacionado con diversos factores, entre ellos el precio del terreno y los materiales y procesos necesarios para la construcción.
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Sobre los nuevos desarrollos habitacionales, indicó que antes de autorizarse una construcción deben revisarse distintos factores, entre ellos la disponibilidad de agua y las condiciones del suelo, además de descartar riesgos como la presencia de fallas geológicas.
Estos requisitos, dijo, corresponden principalmente a los desarrolladores que buscan obtener los permisos respectivos.
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