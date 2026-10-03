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Suspenden actividades en cinco parajes de la Huasteca

Recomiendan precaución y restringen actividades acuáticas en ríos Tampaón, Valles y Tamuín

Por Rubén Pacheco

Octubre 03, 2026 12:37 p.m.
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Suspenden actividades en cinco parajes de la Huasteca
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      Derivado de las lluvias registradas en las últimas horas, como medida de precaución cinco parajes turísticos de la región huasteca de San Luis Potosí suspendieron actividades, informó la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno del Estado.

      La disposición derivó del aumento en el nivel de captación de los ríos Tampaón, Valles y Tamuín.

      De acuerdo con el reporte actualizado de la dependencia estatal, los cierres se definieron en el municipio de Aquismón, correspondiente a cascada de Tamul en los embarcaderos La Morena y Tanchachín, donde los recorridos en lancha están suspendidos hasta nuevo aviso.

      En el municipio de Tamuín, el cierre se aplicó en El Nacimiento de Tamuín, donde se abrirá hasta nuevo aviso por incremento del río.

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      Dentro de la semaforización de prevención, es el único punto en rojo del municipio, con horario de 09:00 a 18:00 horas, pues los demás se mantienen abiertos, es decir, Tamtoc, Tamohí (El Consuelo), aguas termales de Taninul y balneario La Isleta.

      En el municipio de Ciudad Valles, dos sitios reportan cierre total, cuyos parajes como las trajineras Alubel suspendieron los recorridos por el río Valles.

      A su vez, en El Sidral Río el acceso se confirma en malas condiciones, por eso la Sectur recomienda ingresar únicamente en vehículos 4x4.

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      En contraste, nueve puntos se clasificaron en semáforo amarillo, es decir, solo está permitida la apreciación visual y fotografía, pero con actividades acuáticas suspendidas hasta nuevo aviso.

      Los demás mantienen abierto sus servicios turísticos con una semaforización color verde.

      Tanto la Sectur como la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), recomendaron no ingresar a ríos y arroyos crecidos, contratar guías certificados y extremar precauciones por lluvias, ya que caminos y carreteras se tornan resbalosos y pueden ocurrir deslaves.

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