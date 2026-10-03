Vandalizan alumbrado de Fundadores y otros espacios tras informe

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El director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, denunció daños al alumbrado público y mobiliario urbano ocurridos durante y después del informe de gobierno del alcalde Enrique Galindo Ceballos, incluido un circuito cercano a la Plaza de los Fundadores que fue vandalizado el mismo día del evento.

Azuara explicó que el alumbrado de Fundadores permaneció apagado durante el informe para que las condiciones de iluminación del escenario no se vieran afectadas. Sin embargo, al concluir el evento y tratar de reactivar el circuito, el personal municipal encontró que había sido dañado.

De acuerdo con el funcionario, horas antes del informe trabajadores habían acudido al sitio para desconectar el interruptor y fue al finalizar el acto cuando detectaron la afectación.

El funcionario señaló que los daños continuaron en otros puntos de la ciudad. Mencionó afectaciones registradas en San Francisco, la Calzada de Guadalupe y la avenida Tatanacho, además del daño a un bolardo en Julián de los Reyes provocado por un accidente automovilístico.

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Azuara cuestionó que espacios públicos recién recuperados sean nuevamente afectados a pocos días de su intervención. "Recuperamos un espacio, lo inauguramos, y a los días nos lo están dañando", señaló, al referirse a una problemática que, dijo, se ha repetido en distintos puntos de la capital.

Ante estas situaciones, el director de Servicios Municipales indicó que ya se entregaron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana algunos videos que podrían ayudar a identificar a los responsables y generar las responsabilidades correspondientes.

Consideró que los daños forman parte de una disputa que, según sus palabras, parece no terminar entre quienes intervienen o afectan estos espacios públicos.