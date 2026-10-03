logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Vandalizan alumbrado de Fundadores y otros espacios tras informe

Al concluir el evento, el personal municipal encontró que había sido dañado

Por Rolando Morales

Octubre 03, 2026 12:43 p.m.
A
Vandalizan alumbrado de Fundadores y otros espacios tras informe
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, denunció daños al alumbrado público y mobiliario urbano ocurridos durante y después del informe de gobierno del alcalde Enrique Galindo Ceballos, incluido un circuito cercano a la Plaza de los Fundadores que fue vandalizado el mismo día del evento.

      Azuara explicó que el alumbrado de Fundadores permaneció apagado durante el informe para que las condiciones de iluminación del escenario no se vieran afectadas. Sin embargo, al concluir el evento y tratar de reactivar el circuito, el personal municipal encontró que había sido dañado.

      De acuerdo con el funcionario, horas antes del informe trabajadores habían acudido al sitio para desconectar el interruptor y fue al finalizar el acto cuando detectaron la afectación.

      El funcionario señaló que los daños continuaron en otros puntos de la ciudad. Mencionó afectaciones registradas en San Francisco, la Calzada de Guadalupe y la avenida Tatanacho, además del daño a un bolardo en Julián de los Reyes provocado por un accidente automovilístico.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Crónica | De Fundadores al 2027: el Informe de Galindo

      El alcalde capitalino confirmó que buscará la gubernatura el próximo año

      Azuara cuestionó que espacios públicos recién recuperados sean nuevamente afectados a pocos días de su intervención. "Recuperamos un espacio, lo inauguramos, y a los días nos lo están dañando", señaló, al referirse a una problemática que, dijo, se ha repetido en distintos puntos de la capital.

      Ante estas situaciones, el director de Servicios Municipales indicó que ya se entregaron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana algunos videos que podrían ayudar a identificar a los responsables y generar las responsabilidades correspondientes.

      Consideró que los daños forman parte de una disputa que, según sus palabras, parece no terminar entre quienes intervienen o afectan estos espacios públicos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Vandalizan alumbrado de Fundadores y otros espacios tras informe
      Vandalizan alumbrado de Fundadores y otros espacios tras informe

      Vandalizan alumbrado de Fundadores y otros espacios tras informe

      SLP

      Rolando Morales

      Al concluir el evento, el personal municipal encontró que había sido dañado

      Justifican poda de árbol en avenida del Sauce
      Justifican poda de árbol en avenida del Sauce

      Justifican poda de árbol en avenida del Sauce

      SLP

      Redacción

      Las acciones respondieron a una petición vecinal, señalan

      Crece demanda de vivienda seminueva: AMPI
      Crece demanda de vivienda seminueva: AMPI

      Crece demanda de vivienda seminueva: AMPI

      SLP

      Samuel Moreno

      El precio de la vivienda subió cerca de 8% en 2026, aunque menos que años previos

      Suspenden actividades en cinco parajes de la Huasteca
      Suspenden actividades en cinco parajes de la Huasteca

      Suspenden actividades en cinco parajes de la Huasteca

      SLP

      Rubén Pacheco

      Recomiendan precaución y restringen actividades acuáticas en ríos Tampaón, Valles y Tamuín