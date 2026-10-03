Justifican poda de árbol en avenida del Sauce
Las acciones respondieron a una petición vecinal, señalan
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Como parte del programa Manos a la Obra, que encabeza la senadora Ruth González Silva, se atendió una petición de habitantes de avenida del Sauce en la capital potosina para realizar trabajos de poda en un árbol cuyas ramas dificultaban el paso de camiones y unidades de grandes dimensiones, además de representar un posible riesgo por su cercanía con cableado y la eventual caída de ramas sobre la vía pública.
En un boletín, se informó que la intervención respondió directamente a la solicitud de vecinas y vecinos, quienes manifestaron que desde 2025 habían planteado esta problemática ante el Ayuntamiento de la capital, sin que hasta ese momento hubiera sido atendida.
Pese a las quejas en redes, aseguran que durante la jornada, habitantes de la zona respaldaron la atención de la cuadrilla y reconocieron la respuesta a una problemática que llevaba tiempo pendiente, al considerar necesario intervenir aquellos puntos donde las condiciones de árboles, vialidades o espacios públicos pueden afectar la movilidad o representar algún riesgo para las familias.
"A través de Manos a la Obra, la senadora Ruth González Silva mantiene la atención de solicitudes ciudadanas mediante acciones puntuales en colonias y sectores de la capital, con trabajos orientados a resolver necesidades relacionadas con movilidad, mantenimiento de espacios y seguridad vial", dice el comunicado.
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