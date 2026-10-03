A la IA "le falta la chispa de lo humano", dice León XIV
La Iglesia expresa su interés en fortalecer vínculos con artistas e instituciones culturales para proteger lo humano
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En medio de las recientes polémicas por el desarrollo de la IA y los riesgos que representa esta tecnología, el papa León XIV sostuvo que "a los algoritmos les falta la chispa de lo humano", y expresó el deseo de la Iglesia de renovar su relación con el arte y la cultura.
Papa León XIV distingue arte humano y creación de máquinas
El máximo líder de los católicos afirmó que "en plena era de la inteligencia artificial, resulta urgente distinguir el arte humano de lo que producen las máquinas".
Aseveró que "existe una diferencia ontológica, incluso antes que estética, entre el arte y lo que una máquina puede generar mediante cálculos estadísticos a partir de millones de imágenes ajenas".
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Iglesia renueva alianza con artistas e instituciones culturales
En ese sentido, a través de su cuenta de X dijo que la Iglesia desea renovar la alianza con los artistas y las instituciones culturales, "una alianza para custodiar lo humano".
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