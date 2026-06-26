Terremotos en Venezuela dejan 920 muertos y miles de heridos

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CARACAS (AP) — Vecinos y equipos de rescate removían el viernes los escombros para buscar a sobrevivientes de dos potentes sismos en Venezuela que han dejado al menos 920 muertos y más de 3.300 heridos, al tiempo que miles de personas han sido reportadas como desaparecidas.

La región costera de La Guaira, al norte de Caracas, fue la más afectada, con decenas de edificios colapsados y donde se ha registrado la mayor cantidad de víctimas fatales. El principal aeropuerto venezolano, que se encuentra en esa región, permanece cerrado, lo que dificulta la llegada al país de ayuda internacional.

Los terremotos de 7,2 y 7,5 grados de magnitud del miércoles son los más fuertes registrados en el país sudamericano en más de un siglo.

Aquí los últimos acontecimientos registrados en Venezuela:

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Voluntarios reparten ayuda a familias afectadas

Cientos de voluntarios trabajan sin descanso para recolectar suministros para las familias afectadas. Imágenes transmitidas por la televisión estatal mostraron a personas congregándose en plazas públicas y edificios gubernamentales para donar agua, papel higiénico, colchones, ropa, equipo médico y alimentos no perecederos. Iniciativas similares se han extendido por todo el país. En la ciudad de Bolívar voluntarios instalaron carpas en plazas públicas para recolectar suministros que serán enviados a Caracas, mientras las autoridades del estado occidental de Zulia abrieron centros de acopio para que los residentes donen ayuda.

El gobierno envió una flota de 26 camiones cargados con más de 2.600 toneladas de alimentos a La Guaira, informó el Ministerio del Interior en Instagram. Los suministros están destinados a casi 70 000 familias de ese estado costero, agregó.

En tanto, decenas de personas saquearon un supermercado dañado por los terremotos en Catia La Mar, constató The Associated Press.

Muertos ascienden a 920, hay 3.360 heridos

En conferencia de prensa, el presidente de Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informa que la cifra muertos en los terremotos ascendió a 920 y que hay 3.360 heridos.

Agregó que "hasta el actual momento tenemos más de 4.000 personas damnificadas... 383 edificaciones afectadas de manera total o importante", en su mayoría en La Guaira.

A su vez informó que más de 800 voluntarios ya han llegado al país, en su mayoría procedentes de Estados Unidos y México, pero también de El Salvador, Suiza, Colombia, España, Ecuador, República Dominicana y Panamá.

Llega primer equipo de ayuda de EEUU

El primer envío aéreo de ayuda humanitaria estadounidense ha llegado a Venezuela para apoyar a dos equipos especializados de búsqueda y rescate urbano que se espera que arriben pronto al país, informó la Embajada de Estados Unidos en Caracas en su cuenta en X.

Cada equipo estará integrado por unos 80 especialistas entre bomberos, médicos e ingenieros estructurales, así como por 12 perros entrenados para detectar sobrevivientes en edificios derrumbados.

Asimismo, el ejército estadounidense enviará tres aviones de carga con rescatistas y equipo, además de otras aeronaves, según un comunicado del Comando Sur de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares en Sudamérica.

El comando militar también indicó que tres helicópteros del ejército estadounidense, con base en Honduras, se dirigen a Venezuela para ayudar en el traslado de personas y suministros.

Misión humanitaria de Brasil lista para partir

Unos 40 brasileños se preparan para partir del aeropuerto de Guarulhos, en Sao Paulo, a bordo de una aeronave militar que transporta equipos y suministros como parte de una misión humanitaria anunciada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Miembros de la agencia de protección civil, bomberos y personal con equipos de escaneo capaces de localizar teléfonos celulares y otros dispositivos que pueden ayudar a identificar a personas atrapadas abordaron el avión de la Fuerza Aérea Brasileña.

Armin Braun, responsable de la misión de asistencia de Brasil a Venezuela, declaró que la primera etapa consistirá en la búsqueda de personas que puedan seguir con vida bajo los escombros.

"El mayor desafío es el tiempo: preparar toda la logística, llegar con la suficiente rapidez para operar con eficacia y, al mismo tiempo, poder realizar actividades de búsqueda y rescate", afirmó Braun.

Campamento improvisado en Catia La Mar

En Catia La Mar, una comunidad contigua al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, la gente rodeó una camioneta civil que repartía pan y agua y un soldado tuvo que intervenir para permitir que el vehículo se retirara del lugar. La gente había convertido el estacionamiento de una farmacia en un refugio improvisado instalando lonas, hamacas y tiendas de campaña.

Vecinos desesperados de La Guaira piden ayuda

Cuando un gran deslizamiento de tierra azotó el estado de La Guaira en 1999, cobrándose la vida de más de 10.000 personas, Dalia Ramírez fue arrastrada por la inundación y, milagrosamente, logró sobrevivir.

Veintisiete años después este estado costero vuelve a ser una zona de desastre tras dos terremotos consecutivos, en los que el hijo de Dalia, su esposa y sus dos nietos quedaron bajo un edificio residencial financiado por el gobierno que quedó reducido a escombros.

"Tengo un dolor que no lo voy a superar nunca. Le digo a mi hijo que hasta el último suspiro lo voy a tener presente. No se lo deseo a ninguna madre este dolor que estoy pasando", dijo Ramírez a The Associated Press.

Los residentes del sector conocido como Playa Los Cocos están furiosos y desesperados.

"Hacemos un llamado al gobierno, a los países del mundo, que nos ayuden. Aquí se necesitan máquinas, la fuerza humana no va a dar abasto, no pueden hombres mover esas estructuras", dijo a AP Nazareth Jiménez. Su hermano, su cuñada y sus sobrinos están bajo los escombros.

"Auxilio por favor ayúdennos, ahí hay familias vivas todavía. Aquí no ha pasado nada, todo está igual, no han removido nada. ¿Dónde están las ayudas? No las veo", se quejó la mujer.

México coordina envío de más asistencia basado en su experiencia

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum hablará con Delcy Rodríguez para coordinar el envío de más apoyo a Venezuela. "Actuar tan rápido tiene dos principios o dos acciones que se han desarrollado en México. La primera es la solidaridad... y lo segundo la preparación", dijo Sheinbaum durante su conferencia matutina.

La mexicana recordó que el plan de emergencia que se diseñó después del terremoto de 1985 en México, en el que murieron al menos 12.000 personas porque las autoridades tardaron mucho en actuar, implica la movilización no sólo de equipos especializados sino de todos los militares. "Es la única acción del gobierno donde no requieren una orden superior para poder actuar", explicó.

Grupos de rescate se dirigen hacia La Guaira

En la principal carretera de Venezuela caravanas de fuerzas estatales, personal de servicios de emergencia, camiones volquete y maquinaria pesada se dirigen hacia la zona de la tragedia. Una camioneta civil que transporta colchones tenía las ventanas marcadas con el letrero "Ayuda de Trujillo".

Bomberos del estado de Táchira, fronterizo con Colombia, están entre los desplegados para las labores de búsqueda y rescate en el estado costero de La Guaira.

El general Antonio Briceño informó que 45 bomberos y un perro entrenado llamado "Rescate" viajaron durante la noche y esperaban llegar a las zonas afectadas.

"Llevamos palas, picos, herramientas hidráulicas y agua potable que se necesitan en el lugar", dijo Briceño. "Por lo general, siempre se maneja 48-72 horas para conseguir (rescatar) personas con vida", agregó.

Se actualiza cifra de víctimas

La presidenta encargada Delcy Rodríguez informa que la cifra de muertos ascendió a 589, con 2.980 heridos, durante un anuncio rodeada de funcionarios gubernamentales y militares en La Guaira.

Agrega que como La Guaira ha sido el más afectado por los sismos, "hemos tomado la decisión de militarizar el estado" para que los militares puedan desplazarse, despejar las vías y encargarse de la distribución de alimentos y agua.

"Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sus distintos componentes, están en el territorio del estado... para atender esta coyuntura tan dura que afecta a nuestro pueblo", agregó.

Llega la ayuda de España

El Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) llega a Venezuela para participar en la búsqueda de sobrevivientes. La unidad, compuesta por 40 personas y dos perros, se desplazará a las zonas designadas por las autoridades venezolanas y también colaborará en el control de los edificios derrumbados y la remoción de escombros.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español informó que 99 ciudadanos españoles se encuentran desaparecidos a consecuencia de los terremotos y cuatro han fallecido. Nueve ciudadanos portugueses han muerto, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal.