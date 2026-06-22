Persiste brecha tecnológica en San Luis Potosí

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La profunda desigualdad en el acceso y aprovechamiento de los servicios digitales avanzados entre el campo y la ciudad continúa delineando el ritmo de la transformación tecnológica en San Luis Potosí, de acuerdo con los indicadores de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025.

Brecha digital rural urbana en San Luis Potosí

Aunque la conectividad avanza de forma sostenida en nuestra entidad, los datos revelan que el verdadero desafío ya no es solo el acceso a internet, sino la forma en que se utiliza.

El informe evidencia que la brecha más amplia entre zonas urbanas y rurales se presenta en los pagos realizados en línea, con una diferencia de 21.7% a favor de las ciudades. Esta misma disparidad se replica en el comercio electrónico, con 20.9% y en las operaciones bancarias digitales, donde la diferencia alcanza 20.7%, lo que expone un rezago persistente en la inclusión financiera del sector rural potosino.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hábitos y consumo digital en San Luis Potosí

En cuanto a los hábitos de consumo digital, el 37.3% de los internautas en el país realiza compras por internet, consolidando un mercado en expansión.

Sin embargo, el comportamiento de consumo muestra una alta concentración en artículos de uso personal e higiene, ropa y accesorios, rubro que domina con 78.7% de preferencia entre los compradores digitales, seguido por artículos para el hogar con 50.6% y servicios de transporte por aplicación con 38.2 por ciento.

A nivel de infraestructura, San Luis Potosí se mantiene en un rango medio nacional, con entre 70.1 y 80% de hogares con acceso a internet.

Mientras que en telefonía móvil, la entidad se ubica en el bloque donde entre 80.1 y 90% de la población de seis años o más utiliza celular de manera cotidiana, mientras que la adopción de dispositivos inteligentes en el hogar apenas alcanza entre 20.1 y 30% de los hogares.

El uso de internet, además, se concentra casi exclusivamente en el hogar: 95.6% de los usuarios se conecta desde casa.