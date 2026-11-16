Desconfía Nava de autoridad electoral

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Las instituciones electorales en San Luis Potosí no garantizan condiciones de equidad y existen ventajas para las fuerzas políticas vinculadas al gobierno estatal, acusó Xavier Nava Palacios, presidente estatal de Somos, al advertir que la contienda por las elecciones de 2027 comienza en un escenario de desigualdad para los partidos opositores.

Xavier Nava Palacios acusa desigualdad electoral en San Luis Potosí

Durante la instalación del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), el dirigente del partido recordó que Morena impugnó el registro de Somos en la entidad y su acceso al financiamiento público, pese a que ese partido recibió recursos cuando obtuvo su registro como fuerza política de nueva creación en 2014. Consideró que la resolución que retiró el financiamiento a su organización vulnera sus derechos y limita sus condiciones de competencia.

Exclusión de Somos en actividad de CEGAIP y denuncias por actos anticipados

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A los obstáculos financieros sumó la exclusión de Somos de una actividad sobre transparencia y protección de datos personales organizada por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) el 13 de noviembre.

Aseguró que el partido no fue invitado pese a contar con registro nacional e inscripción estatal. "No aceptamos simulaciones. Una convocatoria institucional no puede responder a una selección discrecional de interlocutores a modo", dijo.

Nava Palacios acusó además que el árbitro electoral local no ha atendido las denuncias por actos anticipados de campaña y exigió que las infracciones acreditadas tengan consecuencias.

"Lo que está sucediendo en el escenario político debe decirse con toda claridad. ?Las instituciones que deberían garantizar piso parejo para todos están en muchos casos asimiladas al poder en público y no venimos a apelar a una neutralidad que sabemos no ha sido demostrada ni a confiar ciegamente en autoridades que han dejado la puerta abierta a muchas dudas", agregó.