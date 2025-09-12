Destaca San Luis en crecimiento industrial

Durante el mes de mayo de este año San Luis Potosí se ubicó entre las entidades con mayor dinamismo industrial en el país, al ubicarse en el cuarto lugar nacional por crecimiento anual y en la misma posición con respecto al mes previo.

De acuerdo con datos del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) del Inegi, la actividad industrial potosina registró un crecimiento de 9.9 por ciento en comparación con el mes de mayo de 2024, desempeño que colocó a la entidad entre las más destacadas a nivel nacional.

En comparación con abril de este año, la industria en San Luis Potosí creció 8.41 puntos porcentuales, reflejando un ritmo constante de expansión dentro del contexto nacional.

A nivel sectorial, los mayores avances se dieron en la construcción con un incremento del 12.6 por ciento; seguida por la industria manufacturera con 10.2 por ciento; la industrial con 9.4 puntos porcentuales y la generación y transmisión de energía eléctrica creció 0.4 por ciento; la minería tuvo un descenso de 2.5 por ciento.

Éstos confirman la tendencia positiva que San Luis Potosí ha mantenido en los últimos años, consolidando a la entidad como un polo clave para el desarrollo industrial en México, debido al trabajo que el gobierno del estado ha desarrollado para modernizar su infraestructura, promover nuevas inversiones y reducir la incidencia delictiva.