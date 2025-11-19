logo pulso
Destaca SLP por su nivel de ventas, señala Concanaco

La entidad se ubicó por encima de estados como Aguascalientes y Morelos y respetuosa”, intervenir de inmediato.

Por Martín Rodríguez

Noviembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Destaca SLP por su nivel de ventas, señala Concanaco

La Confederación de Cámaras de Comercio (Concanaco) ubicó en 2025 a San Luis Potosí como uno de los estados con mayor participación en el Buen Fin, con un aumento de más del 30% en ventas frente a un periodo regular, por encima de entidades como Aguascalientes y Morelos.

Según el organismo, los potosinos gastaron aproximadamente 2 mil 500 pesos por persona.

En boletos de viaje se registró un crecimiento de 7.43%, superando el 5.7% alcanzado en 2024. En general, la actividad comercial también reportó incrementos en distintos giros.

El presidente local de Canaco-Servytur, Fernando Díaz de León Hernández, señaló que tanto en el Centro Histórico como en las principales plazas comerciales de la capital y en comercios afiliados, la afluencia ha sido importante durante la campaña.

De acuerdo con el balance preliminar: 31 por ciento de los comercios ofreció meses sin intereses; un 12 po ciento aplicó promociones de dos por uno o de tres por dos.

Otro 38 por ciento de los negocios generó empleos temporales, y alrededor de 5 por ciento podría quedarse.

Lo más vendido fueron aparatos electrónicos, pantallas, ropa, calzado, muebles, artículos para el hogar y viajes.

El 21 por ciento de los negocios reportó incrementos de ventas por encima del 30 por ciento. Las compras en línea también crecieron un 30 por ciento y un 89 por ciento de los consumidores pagó con tarjeta. El 70 por ciento de los comercios participantes fueron minoristas.

Díaz de León confió en que las ventas se mantengan hasta Navidad y llamó a privilegiar el comercio local y lo hecho en México.

