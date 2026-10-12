Destacan potosinos en Congreso Internacional

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Estudiantes y sus guías de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA-UASLP) destacaron con proyectos reconocidos en el Congreso Internacional Turismo, Patrimonio y Sociedad que se desarrolló en Cartagena, Colombia, anunció Martha Karina Álvarez Vázquez, titular de la Unidad de Responsabilidad Social y Sustentabilidad de la Facultad de Contaduría y Administración, quién viajó con ellos.

Sus alumnos presentaron la investigación científica en Cartagena, Colombia y ya están

de regreso.

Once estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (FCA-UASLP) destacaron como ponentes en el III Congreso Internacional de Turismo, Patrimonio y Sociedad, celebrado los días 1 y 2 de octubre en la Institución Universitaria Mayor de Cartagena

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(UMAYOR), Colombia.

Integrados en 3 equipos, Shayde Santillán, Danna Mata y Antolín Barboza, de Mercadotecnia Estratégica, así como Adán Álvarez, Francisco Quiroz, Andrea Segura, Alejandro Morales, Johari Gallegos, Nicolás Niño, Edson Román y Xadany Bruc, de Contaduría Pública, presentaron investigaciones sobre la influencia de TikTok e Instagram en el turismo cultural, la gentrificación turística y la preservación de la cultura wixárika vinculada con Real de Catorce, San Luis Potosí.

Los trabajos fueron desarrollados bajo la dirección académica de la doctora Martha Karina Alvarez Márquez, titular de la Unidad de Responsabilidad Social y Sustentabilidad de la FCA-UASLP, quien también participó como ponente con el tema "Turismo sostenible desde la responsabilidad social universitaria". La calidad de las investigaciones estudiantiles recibió felicitaciones especiales de la doctora Emy Polo Carrillo, Directora de Investigación e Innovación de UMAYOR, así como de directivos y decanos de la institución educativa colombiana.

Las ponencias estudiantiles están previstas para su publicación en una revista indexada de UMAYOR. Esta participación, enmarcada en el convenio de colaboración académica entre ambas universidades, fortalece la investigación y la internacionalización del talento potosino.

"El talento de nuestros jóvenes merece oportunidades para crecer y trascender fronteras; seguir impulsándolo es apostar por una universidad que forma, inspira y transforma", dijo Alvarez Márquez.