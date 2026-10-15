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Garbage ofrecerá concierto gratuito en el Zócalo

El concierto gratuito en el Zócalo permitirá disfrutar éxitos de Garbage como

Por El Universal

Octubre 15, 2026 01:16 p.m.
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Garbage ofrecerá concierto gratuito en el Zócalo
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      La banda escocesa-estadounidense Garbage, liderada por la cantante Shirley Manson, ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México en una presentación que llevará el rock alternativo al corazón de la capital.

      Garbage concierto Zócalo CDMX

      La agrupación, reconocida por éxitos como "Only Happy When It Rains" y "Stupid Girl", llegará a uno de los escenarios públicos más emblemáticos del país, donde los asistentes podrán disfrutar de su música sin costo de entrada.

      Formada en 1993 en Madison, Wisconsin, Garbage se convirtió en una de las bandas representativas del rock alternativo de los años 90 gracias a una propuesta que fusiona guitarras cercanas al grunge con sonidos electrónicos, samplers y una producción característica.

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      Trayectoria y miembros de Garbage

      La agrupación está integrada por Shirley Manson, en la voz; Butch Vig, en la batería; Duke Erikson, en la guitarra, el bajo y los teclados, y Steve Marker, en la guitarra y los teclados; sus integrantes originales han mantenido unido el proyecto durante más de tres décadas.

      Además de su trabajo como músico, Butch Vig es reconocido por su trayectoria como productor de discos emblemáticos del rock, entre ellos "Nevermind", de Nirvana.

      El álbum debut de Garbage, lanzado en 1995, impulsó su popularidad internacional, posteriormente, la banda consolidó su lugar en la escena musical con producciones como "Version 2.0" (1998), "Beautiful Garbage" (2001) y "Bleed Like Me" (2005).

      Entre sus canciones más conocidas también destacan "Push It", "Special", "Queer" y "#1 Crush", esta última incluida en la banda sonora de la película "Romeo + Julieta", protagonizada por Leonardo DiCaprio y Claire Danes.

      A lo largo de su trayectoria, la agrupación ha vendido más de 17 millones de álbumes en todo el mundo y ha mantenido una actividad musical que se extiende hasta la actualidad, en 2025 lanzó "Let All That We Imagine Be the Light", su octavo álbum de estudio.

      Garbage se presentará en el Zócalo de la CDMX el 14 de noviembre a la 20:00 horas.

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