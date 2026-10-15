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Descarta SEP violencia generalizada en escuelas de México

Mario Delgado, titular de la dependencia, estuvo el San Luis para un foro sobre el impacto de los dispositivos digitales

Por Rubén Pacheco

Octubre 15, 2026 12:36 p.m.
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Foto: Alberto Martínez/Pulso

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      No existe una "ola de violencia" en las escuelas del país, sino incidentes catalogados como "hechos aislados", aseveró Mario Martín Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

      El funcionario federal acudió este día al Foro Estatal San Luis Potosí "La vida frente a la pantalla: el impacto de los dispositivos digitales en las infancias, adolescencias y juventudes", celebrado en el Centro de Negocios Potosí.

      Delgado Carrillo negó que la violencia sea una cuestión generalizada al interior de los planteles educativos del país.

      Sin embargo, reveló que se ha documentado que, en todos los casos las situaciones surgen en las redes sociales, específicamente a través de grupos de odio que alientan a cometer atentados en las escuelas.

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      "Está muy identificado, incluso muchas veces se hacen estos ataques buscando visibilizar en las redes sociales. Eso es lo que no puede permitirse", concluyó.

      Por ello, suscribió lo dicho por la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo de que las plataformas digitales tienen la facultad de retirar cualquier contenido violento, en detrimento de los alumnos. 

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