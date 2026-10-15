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Mora alcanza mayoría de edad y estrena imagen en Xolos

La mayoría de edad de Mora permite incluir publicidad de casas de apuestas y bebidas alcohólicas.

Por El Universal

Octubre 15, 2026 01:09 p.m.
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Mora alcanza mayoría de edad y estrena imagen en Xolos
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      El futbol mexicano celebró este miércoles el cumpleaños número 18 de Gilberto Mora, una de las mayores promesas del balompié nacional.


      El mediocampista de Xolos de Tijuana, que ya sabe lo que es brillar en la Liga MX y defender la camiseta de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo de 2026, alcanzó la mayoría de edad y abrió un nuevo capítulo en su carrera.

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      Más allá de los constantes rumores que lo colocan en la órbita de varios clubes europeos, la mayoría de edad del futbolista también provocó un cambio significativo en su imagen dentro de los Xolos.
      El conjunto fronterizo, que no dejó pasar la ocasión para felicitar a su joven estrella en redes sociales, actualizó el uniforme que utiliza el jugador en los registros oficiales y en competencia.
      A partir de ahora, Mora podrá portar en su camiseta los patrocinadores comerciales del club, incluidos aquellos relacionados con casas de apuestas y bebidas alcohólicas, publicidad que por reglamento no podía aparecer en la indumentaria de jugadores menores de edad.
      Hasta antes de cumplir los 18 años, el seleccionado nacional lucía como patrocinador principal una fundación en la parte frontal de su jersey, una medida implementada para respetar las restricciones aplicables a futbolistas juveniles.
      Mientras continúa su recuperación de la lesión sufrida en la pasada Fecha FIFA con el Tricolor dirigido por Rafael Márquez, la nueva imagen no pasó desapercibido para los seguidores, quienes esperan verlo pronto de regreso en las cancha.

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