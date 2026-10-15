Investigan a 17 policías por hechos en Casa Jalisco

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El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, informó que son 17 los policías de esa dependencia que son investigados por los enfrentamientos con manifestantes el domingo pasado frente a Casa Jalisco, durante la marcha ciudadana para exigir agua de calidad.

En rueda de prensa, expuso que los 17 policías estatales están identificados y presuntamente no acataron la orden de resistir ante lo que fuera, pero rompieron el protocolo "ante el enojo".

"Esa no era la indicación y no debió haber sucedido", expresó.

Señaló que los elementos recibirán sanciones que van desde amonestación hasta la separación del cargo, dependiendo del grado de responsabilidad.

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"Con profundo respeto les digo a las y los jaliscienses que ninguna falta o exceso que se haya cometido por parte de las y los compañeros quedará sin respuesta", dijo.

Agregó que el área de Asuntos Internos trabaja con un expediente que contiene más de 200 videos de lo sucedido el domingo, lo que permitió señalar e identificar a los 17 elementos que "al parecer hicieron uso indebido de la fuerza".