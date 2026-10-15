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Sancionarían de nuevo a Mexichem por contaminación de río

Desde el año pasado, se realizaron muestreos y encontraron mercurio en San Nicolás Tolentino

Por Rubén Pacheco

Octubre 15, 2026 01:13 p.m.
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Sancionarían de nuevo a Mexichem por contaminación de río
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      Por la reincidencia en la contaminación del río Santa Catarina, ubicado en San Nicolás Tolentino, Mexichem Flúor podría ser sujeta a una multa de más de 2 millones de pesos o la cancelación de la concesión de descarga de aguas residuales, advirtió Darío Fernando González Castillo, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

      Rememoró que el año pasado, a partir de una denuncia iniciada el año pasado se realizaron muestreos con laboratorios certificados, encontrándose presencia de mercurio.

      Derivado de ello, se inició un procedimiento administrativo sancionador, cuya resolución concluyó en la imposición de una multa de 296 mil pesos.

      "Mexichem Flúor aceptó, es más, se allanó a la sanción de Conagua. Se pagó la multa y empezaron a generar obras para derivar el agua de lluvia que escurre de los cerros y que no entraran de lleno a la presa de jale (o residuos mineros)", expuso.

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      Alertó que la compañía deja subir el nivel de los tanques de relaves al nivel de aguas máximas ordinarias (NAMO), y cuando llueven se desbordan y contaminan cuerpos de agua, como sucedió en el río Santa Catarina.

      Tal como sucedió recientemente con las lluvias de los últimos días, es decir, aunque tienen un plan para derivar el agua procedente de la serranía, otra vez contaminó el cauce, complementó.

      Expuso que los inspectores comenzarán con un nuevo procedimiento administrativo sancionador, y dará vista a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a fin de que intervengan según sus facultades.

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