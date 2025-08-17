Destina la federación 2.2 mdp a la Semu

El Gobierno de México otorgó 5 millones 227 mil 810 pesos a la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semu), como parte de los subsidios para acciones de coadyuvancia de las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, ejercicio fiscal 2025.

Mediante un convenio de coordinación y adhesión, la Secretaría de las Mujeres asignó el financiamiento federal para desarrollar y cumplir con la ejecución del proyecto MUJERES/AVGM/SLP/008/2025.

Esto es promover las acciones destinadas a la atención de las mujeres, las adolescentes y las niñas, tendientes a disminuir las condiciones de riesgo o vulnerabilidad en las que se encuentran, precisa.

Asimismo, garantizar espacios libres de violencia contra las mujeres, las adolescentes, las niñas y la protección de las víctimas.

Describe que el planteamiento comenzó el mes pasado y la conclusión del mismos no debe exceder el próximo 31 de diciembre de 2025.