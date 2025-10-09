Detecta IPAC riesgos en la Ley Aduanera

La nueva Ley Aduanera discutida y aprobada en comisiones legislativas, fue planeada con un esquema recaudatorio más allá de facilitar el desarrollo del comercio y eso incluye que a los agentes aduanales se les penalizará por el cumplimiento de obligaciones de los importadores y los obligará a no entrar en revisión de ciertas mercancías por ser de difícil clasificación, advirtió el presidente de Industriales Potosinos A.C. (IPAC), Rodrigo Sánchez Espinoza.

Dijo que a los agentes aduanales les pasarían una parte de la responsabilidad de los impuestos sobre importación de las mercancías, aunque se sabe que el responsable es el dueño de la mercancía.

Mencionó que, por ejemplo, hay mercancías que tiene que clasificar bien el agente aduanal y si por un error lo hace mal, entonces él se lleva la responsabilidad de retener estos impuestos.

Añadió que lo que va a ocurrir es que los agentes

aduanales no le entrarán a la revisión de esas mercancías, precisamente por ser de clasificación difícil.

Agregó que puede que los agentes aduanales no conozcan con precisión qué tipo de material están recibiendo y hay casos como el de productos que se parecen al talco, a la sosa cáustica o a los precursores químicos necesarios para la industria farmacéutica, es decir, que pueden ser muchas cosas distintas.

Por esa causa consideró muy importante que haya claridad y que se tenga por entendido que el agente aduanal no es el responsable de esos impuestos.