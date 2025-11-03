logo pulso
SYLVIA TORRES: LA VIDA EN LOS HUESOS

SYLVIA TORRES: LA VIDA EN LOS HUESOS

SLP

Detectan errores de edición en Plan Municipal de Pozos

Estrategias y Programas o Líneas de Acción se repiten

Por Leonel Mora

Noviembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Detectan errores de edición en Plan Municipal de Pozos

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) de Villa de Pozos, a la fecha, contiene errores de edición que no se han corregido, como el hecho de que las Estrategias y los Programas o Líneas de Acción para el tema de Industria y Atracción de Inversiones se repiten exactamente igual en otros temas relevantes.

En la edición electrónica disponible en los vínculos que ofrece la página web oficial del gobierno poceño: https://www.villadepozos.gob.mx/ y que casi con seguridad es la que se publicó en el Periódico Oficial del Estado (POE), uno de los cinco ejes que conforman el PMD 2024 – 2027 para este municipio, el número 2 Economía Sustentable para Villa de Pozos, tiene el apartado 2.2 que se refiere a Industria y Atracción de Inversiones.

Dentro de ese apartado se enumeran tres Estrategias y tres Programas o Líneas de Acción que luego se repiten, exactamente igual, en el contenido de los apartados 2.3 Fortalecimiento y Regulación del Comercio Local y 2.4 MPyMes y Emprendimiento, como si sólo se hubiera tratado de “copiar y pegar” para entregar cuanto antes el documento.

Por supuesto, los temas de corte industrial tienen poco o nada que ver con los de las empresas y personas dedicadas al comercio, por lo que las estrategias y líneas de acción para unos y otros, deben 

ser diferentes.

Estos errores de edición se detectaron en una revisión somera al documento, pero no se descarta que existan más, por lo que una revisión a fondo por parte de los responsables de la integración del documento, 

es obligada.

