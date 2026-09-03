Deuda de San Luis se dispara desde 2022

A partir de 2022, la deuda de dependencias estatales, municipios y órganos descentralizados de estas, se disparó 74.9 por ciento y alcanzó su mayor punto en los últimos 18 años, revelan cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incluidas en el segundo informe de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

Informe SHCP detalla evolución de deuda en San Luis Potosí

La página 208 del documento que la presidenta entregó el martes a la Cámara de Diputados reporta los saldos de la deuda total de las entidades federativas en diciembre de cada año entre 2008 y 2025 y hasta el primer trimestre de este 2026.

El reporte señala que las cifras incluidas incluyen la deuda de las entidades federativas, los municipios y de los organismos estatales y municipales, aunque la regla general es que las deudas de los gobiernos estatales componen la mayor parte de los pasivos.

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Cronología y cifras clave de la deuda estatal

La primera cifra consignada corresponde a diciembre de 2008, cuando Felipe Calderón Hinojosa era presidente y transcurría el penúltimo año de Marcelo de los Santos Fraga en la gubernatura potosina.

En ese entonces, la deuda del estado era de dos mil 865.4 millones de pesos. En marzo pasado, los pasivos sumaron seis mil 859.2 millones de pesos, un alza de tres mil 993.8 millones de pesos, un incremento de 139.5 por ciento.

En 2009, la deuda potosina creció 59.8 por ciento, al ascender a cuatro mil 580.1 millones de pesos. Entre ese año y 2019, la deuda acumulada en dependencias de San Luis Potosí se mantuvo relativamente estable, sin sobrepasar los cinco mil millones de pesos.

Pero entre 2020, el año de la pandemia, y 2021, el pasivo total tuvo una subida pronunciada y una reducción igual de notoria, para quedar en tres mil 920.9 millones de pesos.

Sin embargo, a partir de 2022, con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República y Ricardo Gallardo Cardona en la gubernatura, la deuda alcanzó sus niveles más altos durante el lapso registrado.

El punto máximo se registró en 2024, con siete mil 41.9 millones de pesos. Al segundo trimestre de este año, el pasivo se redujo en 182.7 millones de pesos, equivalentes a una baja de 2.5 por ciento.