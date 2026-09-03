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Dispone el ayuntamiento de 200 mdp para iniciar obras

El recurso financiará obra pública; los proyectos esperan trámites y licitaciones

Por Rolando Morales

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Dispone el ayuntamiento de 200 mdp para iniciar obras
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      La regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí y presidenta de la Comisión de Hacienda, Margarita Hernández Fiscal, informó que el crédito por 200 millones de pesos autorizado para financiar obra pública, ya fue depositado en las arcas municipales, por lo que el recurso está disponible para comenzar los proyectos una vez que se concluyan los trámites pendientes ante la Contraloría General del Estado y los tiempos de licitación que establece la ley.

      La edil explicó que el financiamiento ingresó al municipio la semana pasada y que las condiciones del crédito contemplan un periodo de gracia de tres meses, durante el cual no se realizarán pagos de intereses. Señaló que este plazo permitirá esperar la liberación de diversas obras para las que fue solicitado el recurso.

      Hernández Fiscal recordó que el monto aprobado y contratado asciende a 200 millones de pesos y destacó que la intención del Ayuntamiento es iniciar de manera inmediata los trabajos una vez que las autorizaciones correspondientes queden firmes.

      Indicó que algunas obras ya comenzaron a ser liberadas por la autoridad estatal, entre ellas la correspondiente al bulevar Jacobo Payán Latuff, que permanecía detenida.

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