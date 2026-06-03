Sin prensa, rinde protesta nueva titular de la SEGE

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Bajo la justificación de supuesta agenda de los funcionarios, este día la toma de protesta de Deysi Maribel López Sierra como titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), se realizó en un protocolo privado sin la presencia de la prensa como inicialmente estaba previsto.

La administración estatal convocó al procedimiento de ley a las 9:00 horas en Palacio de Gobierno, sin embargo, cinco minutos antes del horario pactado se postergó hasta las 12:30 horas.

No obstante, a las 11:35 horas se informó a la prensa que el acto protocolario se adelantó "por cuestión de agenda". Es decir, López Sierra rindió protesta y cuando llegó la prensa ya había concluido el protocolo.

"Por cuestión de agenda, la toma de protesta de la nueva titular de Educación, se adelantó a la hora programada, agradecemos su atención y comprensión. En un momento más se compartirán comunicado e imágenes", expuso la SEGE.

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López Sierra llegó de la Dirección General del Registro Civil del Estado a la SEGE sin cumplir con el perfil prometido por Gallardo Cardona, es decir, ser un docente en funciones.

Deseable, que titular de SEGE fuera docente

El presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Crisógono Pérez López, afirmó que hubiera sido deseable que la nueva titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) proviniera del ámbito educativo, tras el nombramiento de la abogada Deysi Maribel López Sierra al frente de la dependencia.

Al ser cuestionado sobre la designación de López Sierra al frente de la SEGE, el legislador señaló que una persona con formación y experiencia directa en el sector habría facilitado el entendimiento de los temas propios de la dependencia.

"Nosotros hubiéramos querido que fuera una maestra, un maestro, un doctor en la educación, alguien que estuviera más inmerso porque batallaríamos menos; sería una cuestión más ágil el entendimiento", declaró.

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Pérez López precisó que la designación corresponde al gobernador del estado y recordó que el Ejecutivo cuenta con las facultades legales para realizar el nombramiento. En ese sentido, indicó que la decisión debe respetarse, aunque consideró natural que existan opiniones y cuestionamientos sobre el perfil de quien asumirá la conducción del sistema educativo estatal. "Los compañeros siempre tendrán derecho también a expresarse", señaló al referirse a las reacciones que se han manifestado en distintos espacios.

Respecto a los retos inmediatos de la nueva titular, el diputado sostuvo que deberá mantener una relación permanente con directores, supervisores y jefes de sector, además de fortalecer el diálogo con las organizaciones sindicales del magisterio.

Con información de Ana Paula Vázquez/Pulso