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Fotos | Miles visitan a sus difuntos en Soledad

Flores, música y recuerdos se deja ver en los cementerios públicos y privados

Por Flor Martínez

Noviembre 02, 2026 01:51 p.m.
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Fotos | Miles visitan a sus difuntos en Soledad
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      Los panteones municipales y particulares de Soledad registran una importante afluencia de miles de visitantes este 2 de noviembre, con familias que acuden a limpiar y adornar las tumbas de sus seres queridos entre flores, música, velas y recuerdos.

      En el panteón El Jardín del Perpetuo Recuerdo, ubicado en la colonia El Morro, la llegada de visitantes aumentó conforme avanzó la mañana. Aunque durante las primeras horas se observaba poca gente, para el mediodía un mayor número de familias recorría los pasillos del camposanto.

      Entre el naranja del cempasúchil, el púrpura de la mano de león, el blanco de los crisantemos y el rojo de las rosas, las tumbas se llenaron de color. Con cuidado, los familiares acomodaban los ramos y arreglos florales como una muestra de cariño hacia quienes se adelantaron en el camino.

      Las tumbas de los niños tampoco quedaron fuera de esta tradición. Rehiletes, peluches, globos y flores adornaban los espacios donde descansan los más pequeños, mientras sus familiares acudían para recordarlos y mantener vivo su recuerdo.

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      La música también formó parte de la jornada. Dúos y tríos de músicos, acompañados de guitarras y acordeones, recorrían los cementerios para ofrecer sus servicios a las familias. Entre las melodías más solicitadas se encontraban "Te vas, ángel mío", "Amor eterno", "Nadie es eterno" y "Un puño de tierra", por mencionar algunas de las canciones que acompañan el recuerdo de quienes ya no están.

      Sin embargo, no todas las interpretaciones correspondían a temas tradicionales para estas fechas. Algunas familias solicitaban las canciones que sus seres queridos escuchaban en vida, con la intención de homenajearlos a través de la música.

      También se observó la presencia de mariachis, cuyas interpretaciones daban a la visita un ambiente que combinaba la nostalgia con la celebración de la memoria familiar.

      En el panteón El Señor del Refugio, otro de los espacios con presencia de visitantes, jóvenes de grupos religiosos se acercaban a las familias para compartir mensajes de esperanza mediante folletos.

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      En ellos se abordaba la fe, la continuidad del vínculo espiritual con los seres queridos fallecidos y el acompañamiento durante el duelo. A quienes aceptaban, también les ofrecían oraciones por el descanso de sus difuntos.

      Se espera que durante la tarde arriben más personas a los distintos cementerios, debido a que algunas familias prefieren acudir cuando disminuye la intensidad de los rayos del sol.

      A la par de las visitas, la actividad comercial se mantiene activa en los alrededores de los camposantos, principalmente con la venta de flores, alimentos y diversos accesorios y adornos de temporada durante el Día de Muertos.

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