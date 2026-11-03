Hay menos personas con sobrepeso en SLP

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San Luis Potosí registra en lo que va de 2026 una disminución del 13 por ciento en el diagnóstico de personas obesas.

De acuerdo con el informe semanal de la Dirección General de Epidemiología (DGE), en 10 meses del año pasado la entidad potosina reportó 10 mil 850 pacientes con problemas de obesidad.

En contraste, el sistema de salud estatal identificó en el mismo lapso de 2026 un total de 12 mil 281 personas con dicha enfermedad, de los cuales 4 mil 693 corresponden a hombres y 7 mil 588 a mujeres.

Es decir, a dos meses de que concluya este año el estado acumula una disminución de mil 431 casos de obesidad, equivalente a un decremento del 13 por ciento.

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Al respecto, la Secretaría de Salud (Ssa) explica que la obesidad es una enfermedad crónica que aparece cuando existe un exceso de tejido adiposo (grasa) en el cuerpo, la cual actúa como un agente que acentúa y agrava a corto plazo. Recuerda que la grasa corporal genera patologías graves como la diabetes, hipertensión arterial, complicaciones cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer.

Día de Muertos, Halloween, posadas, fiestas patronales, Navidad y año nuevo, son parte de las celebraciones donde prolifera la preparación y elaboración de platillos de tipo como tamales, atole, mole, quesadillas y carnes asadas, entre otros alimentos, así como consumo de bebidas embriagantes y carbonatadas.