Dice EGC que no hay más permisos de venta

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reiteró que su administración, no ha permitido la instalación de ningún nuevo puesto ambulante para el comercio informal en el Centro Histórico y afirmó que existe una vigilancia constante para evitar la instalación de puestos adicionales, especialmente durante la temporada decembrina, cuando aumenta la afluencia de visitantes y la actividad comercial en la zona.

El edil explicó que el Ayuntamiento, tiene plenamente identificadas las distintas situaciones que se presentan en el primer cuadro de la ciudad, diferenciando entre comercio informal nuevo, ventas temporales propias del mes de diciembre y manifestaciones, como ocurre en un sector de la Plaza de Armas.

Aclaró que, en este último caso, no se trata de actividad comercial autorizada, sino de una expresión social que requiere una solución distinta.

Galindo Ceballos señaló que algunos puestos que pueden parecer nuevos en realidad corresponden a comerciantes ya establecidos, quienes únicamente cambiaron de giro por la temporada, ofreciendo productos como bufandas, gorros o guantes, sin que ello implique la entrega de permisos adicionales. Insistió en que prácticamente no existen puestos nuevos, sino reacomodos temporales.

El presidente municipal subrayó que el gobierno de la capital mantiene un compromiso firme con la protección del Centro Histórico, por lo que no se permitirá la instalación de ningún puesto nuevo que afecte la imagen urbana ni la movilidad de peatones. Añadió que él mismo ha realizado recorridos recientes para constatar el cumplimiento de esta política.

En este contexto, destacó una intervención de la Dirección de Comercio para retirar a personas que estaban cobrando por el uso de puntos de fotografía instalados por el Ayuntamiento como parte de la decoración navideña. Recordó que estos espacios son gratuitos y están destinados a que las familias y visitantes puedan tomarse fotografías sin ningún costo.

Explicó que el cobro por fotografías constituye una actividad comercial no autorizada, equiparable al comercio ambulante, por lo que advirtió que habrá sanciones para quienes incurran en estas prácticas, especialmente si se detecta que obligan o presionan a la ciudadanía.