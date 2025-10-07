Dice el PAN “acá sí lo queremos”, refiriéndose a EGC

La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Verónica Rodríguez Hernández, afirmó que dentro del blanquiazul existe total apertura y respaldo hacia el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, luego de la reciente reconciliación del edil con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“En el PAN sí queremos a Enrique Galindo para que nos represente en las próximas elecciones. No es nada agradable recordar que lo expulsaron del PRI; acá sí lo queremos y llegará con las puertas totalmente abiertas”, expresó la también senadora potosina. Rodríguez Hernández señaló que, si bien aún falta tiempo para definir candidaturas, el PAN reconoce en Galindo Ceballos a un perfil con capacidad y respaldo ciudadano, por lo que no descartó que pudiera encabezar un proyecto panista rumbo a los comicios de 2027.

“Estamos seguros de que Enrique Galindo es alguien a quien los potosinos necesitan, y buscaremos en todas las vías que pueda abanderar al partido”, sostuvo la dirigente. En cuanto a la estrategia electoral, Rodríguez Hernández consideró que las alianzas serán indispensables para lograr la victoria en el próximo proceso estatal, descartando que Acción Nacional contemple competir en solitario. “Las alianzas o ir solos no es viable; se necesita unidad para poder triunfar en 2027”, subrayó. La postura de la dirigencia panista marca un nuevo escenario en la configuración política rumbo al próximo proceso electoral, en el que el PAN buscará fortalecer su presencia con perfiles competitivos y apertura hacia la suma de liderazgos ciudadanos.