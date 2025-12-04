logo pulso
DIF Municipal realiza foro “Discapacidad en 360°”

Un espacio para fortalecer la inclusión y la accesibilidad en la capital potosina

Por Redacción

Diciembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
DIF Municipal realiza foro “Discapacidad en 360°”

El DIF Municipal de San Luis Potosí inició el Foro “Discapacidad en 360°”, un espacio creado para reforzar la visión de inclusión, accesibilidad universal y respeto pleno a los derechos de las personas con discapacidad, evento que fue encabezado por la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez y el Alcalde de San Luis, Enrique Galindo Ceballos.

Durante la inauguración, la titular del DIF Capitalino, Estela Arriaga destacó que la ciudad avanza con paso firme hacia la accesibilidad: “La Capital Potosina avanza, se moderniza, se vuelve más accesible, más segura y más humana. Y lo hacemos porque estamos convencidos de que una ciudad que incluye, es una ciudad que progresa. Que una ciudad que derriba barreras, es una ciudad que abraza a su gente”.

En el marco del Día Internacional de la Discapacidad que se conmemora este 3 de diciembre, el Presidente Municipal, Enrique Galindo reconoció el avance alcanzado durante esta administración mediante 215 obras que integran rampas, guías podotáctiles y criterios de accesibilidad universal, reafirmando el compromiso de convertir a San Luis Potosí en un entorno donde todas las personas puedan desplazarse y vivir con autonomía. 

El foro se plantea como un espacio de intercambio de ideas, experiencias y conocimientos, que permite dialogar y construir soluciones desde distintas perspectivas, guiadas por el trabajo diario del Gobierno Municipal y las acciones del DIF de la mano con la iniciativa privada y sociedad civil. Asimismo, este encuentro surge con un propósito claro: romper barreras culturales, físicas y sociales, y generar mayor conocimiento técnico y cultural que permita a servidoras y servidores públicos brindar una atención más preparada, más humana y más cercana. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las autoridades coincidieron en que la inclusión es un trabajo de todos los días, y con el Foro “Discapacidad en 360°”, San Luis Capital continúa su rumbo como una ciudad que escucha, aprende, incluye y se transforma para asegurar que todas y todos los potosinos accedan por igual a atención y servicios que requieren.

