Diputado del Verde urge al Ayuntamiento, arreglo del puente Universidad

Es urgente la intervención de las autoridades del Gobierno Municipal de la capital, para emprender de manera inmediata, la rehabilitación del puente ubicado en la avenida Universidad, debido a las condiciones actuales que presenta, afirmó el diputado César Arturo Lara Rocha, presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial del Congreso del Estado de San Luis Potosí.

El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), advirtió que el deterioro de esta infraestructura representa un riesgo latente para la seguridad de conductores de vehículos particulares, transporte público, ciclistas y peatones que transitan diariamente por esta vialidad.

“Hoy esa vía, en gran parte, está en malas condiciones, está colapsada y representa un riesgo no solamente para los automovilistas, sino también para los ciclistas. No sé si en alguna ocasión han tenido la oportunidad de ver cómo están los ascensos y descensos; no cuentan con barandales”, señaló.

Lara Rocha recalcó que el puente es un punto estratégico debido a su conectividad con la Alameda Juan Sarabia, un eje importante para el transporte de personal y miles de trabajadores que dependen de esta ruta para sus traslados diarios, incluso hacia la Zona Industrial.

Sumado a ello, el congresista del Verde enfatizó que el tema ya está en la agenda pública y es indispensable sumar esfuerzos y elevar la voz para exigir a las autoridades responsables un plan de acción inmediato; “es una zona insegura que no tiene alumbrado y cuenta con poca vigilancia. Es decir, si conjuntamos todas estas circunstancias, se convierte en una zona peligrosa. Considero que se debe atender de forma inmediata”.