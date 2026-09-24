Diputados piden dejar la "grilla" y no frenar obras

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"Grillas", intereses electorales y falta de coordinación fueron señalados por diputados locales, al fijar postura sobre las 14 solicitudes de no objeción presentadas por el Ayuntamiento de San Luis Potosí ante la Contraloría General del Estado. Morena exigió terminar con la confrontación entre autoridades, el PVEM negó que exista un trasfondo político, mientras que el PAN y Movimiento Ciudadano pidió evitar que los procedimientos administrativos retrasen los proyectos.

La postura de los legisladores se dio después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara a la Contraloría responder, en un plazo de cinco días, a las solicitudes relacionadas con igual número de proyectos municipales. La dependencia deberá emitir una respuesta favorable o, en su caso, plantear las observaciones que considere aplicables.

La Corte aún analizará de fondo si la intervención estatal corresponde a sus facultades o si afecta la competencia y autonomía constitucional del Ayuntamiento.

El diputado de Morena, Carlos Arreola Mallol, afirmó que el Ayuntamiento y el Gobierno estatal deben "dejar de lado sus grillas" y el proceso electoral para atender las obras de infraestructura. Cuestionó que el gobierno municipal esté, según dijo, más preocupado por procesos electorales y promoción en medios nacionales, y sostuvo que ambas instituciones deben ejercer con responsabilidad el presupuesto aprobado por el Congreso.

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El diputado del PVEM, Luis Felipe Castro Barrón, rechazó que el conflicto tenga un trasfondo político y precisó que la resolución de la SCJN no ordena liberar las obras. Explicó que la Contraloría debe responder sobre cada proyecto y señaló que, de acuerdo con declaraciones previas del Contralor, algunas obras ya habrían sido liberadas. Consideró necesario conocer las causas por las que otras continúan pendientes y calificó de "ilógico" atribuir la falta de obra en la capital a las observaciones realizadas por la dependencia estatal.

La panista Mireya Vancini Villanueva señaló que la falta de coordinación entre los gobiernos municipal, estatal y federal afecta a la ciudadanía. Sobre la posibilidad de que la omisión de la Contraloría tenga un componente político, sostuvo que por los tiempos actuales "todo el mundo lleva agua para su molino".