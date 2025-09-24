logo pulso
Dirección del Agua atiende zonas poniente y rurales

Bocas, Peñasco, Escalerillas e incluso comunidades de Villa de Pozos y algunas de Soledad

Por Rolando Morales

Septiembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Dirección del Agua atiende zonas poniente y rurales

El alcalde Enrique Galindo Ceballos, afirmó que la Dirección del Agua ha tenido un desempeño positivo tras la incorporación de Aguas del Poniente al Ayuntamiento y destacó que el organismo, no solo atiende la zona poniente de la ciudad, sino también a diversas comunidades rurales que no estaban bajo la operación de Interapas.

“La Dirección del Agua no solo era para el Poniente, no administra el pozo de Aguas del Poniente y 21 pozos más en la zona rural”, señaló Galindo. Entre ellos mencionó Bocas, Peñasco, Escalerillas, incluso comunidades de Villa de Pozos y algunas de Soledad. Puso como ejemplo el pozo de La Manta, junto a Bocas, que abastece a cerca de 12 mil personas.

El edil aseguró que el proceso de transición de Aguas del Poniente se ha realizado con transparencia y cumplimiento: “No hemos tenido absolutamente ninguna queja, Aguas del Poniente en la transición ha venido cumpliendo sus compromisos de pagar lo que estaba pendiente, y es todo transparente, no tenemos nada que guardar”.

En materia financiera, informó que la Dirección ya contó este año con un presupuesto de 15 millones de pesos, y que la recaudación superará los 23 millones, pues ahora se incluyen zonas donde antes no se pagaba por el agua. “Estamos invitando a la gente a regularizarse y nosotros a comprometernos a que tengan agua, porque ese esquema irregular ni les garantizaba agua, ni garantizaba el pago”, explicó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Respecto a infraestructura, Galindo adelantó que para 2026 se contempla la perforación de un nuevo pozo en Escalerillas, además de 17 obras en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, incluyendo cuatro pozos estratégicos, redes hidráulicas y sanitarias. 

