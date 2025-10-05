Disminución de la producción industrial afecta el empleo

La disminución de la actividad productiva en algunos sectores industriales del estado ha generado afectaciones en el empleo formal y en la cadena económica local, por lo que consideró urgente implementar estrategias que permitan abrir nuevos mercados de exportación y fortalecer la proveeduría local, advirtió Imelda Elizalde, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en San Luis Potosí.

Explicó que la desaceleración industrial no solo impacta en la pérdida de empleos, sino también en el aumento de la informalidad, ya que muchas personas se ven obligadas a buscar alternativas fuera del mercado formal para satisfacer sus necesidades básicas. Este fenómeno, señaló, genera una serie de efectos sociales y económicos que repercuten directamente en el consumo, los servicios y la operación de pequeñas y medianas empresas.

En ese sentido, Elizalde consideró que una de las vías más efectivas para revertir la tendencia del desempleo es acercarse a los sectores más afectados, particularmente el metal-mecánico, y trabajar en mecanismos no solo de financiamiento, sino de acceso a otros mercados internacionales.

Indicó que abrir expectativas de exportación puede convertirse en un detonante inmediato de crecimiento y recuperación económica, siempre que exista coordinación entre los organismos empresariales y las autoridades. “Cuando un sector se ve afectado, toda la cadena productiva se resiente: desde los proveedores hasta los servicios y el consumo local”, apuntó.

Como parte de estas acciones, la Canacintra potosina firmó recientemente un convenio de colaboración con la autoridad portuaria de Houston (PAH), mediante el cual seis empresas locales iniciarán gestiones para exportar productos de manera directa a otros destinos, aprovechando la ruta comercial a través de Texas y el puerto de Galveston, con salida hacia Panamá y Centroamérica.

La lideresa empresarial destacó que este tipo de acuerdos permiten diversificar los destinos de exportación más allá del mercado estadounidense, abriendo oportunidades para empresas que buscan mantener su operación y conservar empleos.

Recalcó que el trabajo conjunto entre cámaras empresariales, gobierno y el sector privado será clave para sostener la actividad económica de San Luis Potosí en el corto plazo.