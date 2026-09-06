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División Caminos va por su quinto jefe en apenas tres años

El gobernador podría definir la próxima semana al sustituto de Rafael Mendoza

Por Rubén Pacheco

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
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División Caminos va por su quinto jefe en apenas tres años
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      Es posible que la próxima semana, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona defina el nombramiento del titular de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal (GCE), estimó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

      Desde su creación en mayo del 2023 y hasta la fecha, la extensión de la GCE mantiene rotación continua de la comandancia, pues con este nuevo cambio sumarán cinco nombramientos. El más reciente correspondió a Rafael Mendoza Salazar, quien obtuvo su jubilación.

      Como lo refirió recientemente Jesús Juárez Hernández, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Torres Sánchez explicó que siguen analizándose los perfiles de las personas que aspiran a encabezar 

      la corporación.

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      El funcionario estatal subrayó que el nuevo responsable deberá tener conocimiento de seguridad en carretera, operatividad y revisión del transporte pesado, instrucción en pesos y dimensiones y generar coordinación con la Guardia Nacional (GN).

      "Estamos viendo (la selección del comandante). De hecho, yo creo que la semana que entra el gobernador va a definir esa ese perfil (...) entonces va a haber un buen perfil ahí", valoró.

      Una de las principales incidencias que ha atendido la División Caminos desde el año pasado, corresponde al aseguramiento de pipas y tractocamiones que transportan combustible ilícito, conocido coloquialmente como "huachicol".

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