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Con algún grado de depresión, 50.8% de universitarios

El 17.9% de los encuestados en la UASLP mostró indicadores de riesgo de autolesión, según evaluación

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 10, 2026 11:22 a.m.
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Foto: Pulso

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      Síntomas depresivos, ansiedad y dificultades para encontrar apoyo son algunas de las alertas detectadas entre la comunidad universitaria que participaron en el Diagnóstico de Salud Mental 2026 de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

      Entre las 3 mil 420 personas que respondieron voluntariamente, el 17.9% presentó indicadores de riesgo de autolesión, de acuerdo con los primeros resultados de la evaluación.

      El diagnóstico encontró que el 50.8% de las personas participantes presentó síntomas depresivos de intensidad moderada o mayor; el 34.2% síntomas de ansiedad moderados o graves, y el 42.1% signos compatibles con estrés postraumático.

      Además, el 23.9% manifestó no contar con una persona en quien confíe plenamente, mientras que el 47% reportó que su entorno familiar presenta áreas de oportunidad.

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      Las dificultades para pedir ayuda también surgieron en más de diez encuentros realizados durante septiembre con estudiantes, docentes, especialistas y directivos de las facultades.

      Entre las barreras identificadas están el miedo, la desconfianza y el desconocimiento de los servicios disponibles, además de necesidades de capacitación y coordinación para mejorar el acompañamiento.

      Como parte de las propuestas, la universidad planteó la estrategia «¿Qué hago?», dirigida a orientar a estudiantes, docentes y personal universitario sobre cómo actuar ante una situación de riesgo, a quién acudir y cómo solicitar ayuda.

      La institución informó que las personas cuyas puntuaciones requerían una valoración especializada recibieron una invitación para acudir con profesionales de salud mental.

      El diagnóstico fue coordinado por Jaime Sebastián F. Galán Jiménez, director de la Facultad de Psicología, con la participación de especialistas de esa entidad académica y de la Facultad de Medicina.

      La UASLP precisó que los resultados provienen de instrumentos de tamizaje, por lo que no constituyen diagnósticos clínicos ni pueden generalizarse a toda la población universitaria.

      El informe completo se publicará la próxima semana y la plataforma de evaluación continúa abierta a la comunidad universitaria.

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