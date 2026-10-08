Docentes no han pedido apoyo del SNTE Secc. 52

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Hasta el momento, docentes de la preparatoria “Pedro Vallejo” donde un estudiante presentó alteraciones a la salud por una sobredosis con metanfetamina de cristal y posteriormente falleció en un hospital, no han solicitado asesoría jurídica y administrativa, informó Elizabeth Bibiana Guerrero Milán, secretaria general de la Sección 52 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE).

El 28 de septiembre, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que una sobredosis de cristal con un medicamento antidepresivo, fue la causa del fallecimiento de un estudiante.

La lideresa sindical refirió que, de momento el organismo sindical no ha recibido ninguna información relacionada con los trabajadores agremiados, sin embargo, se mantendrá al tanto para garantizar los derechos de los maestros y directivos.

Adujo que, si los docentes no han tenido acercamiento con la representación sindical, posiblemente se debe a que todas las investigaciones administrativas y penales se llevan con normalidad.

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En entrevista, urgió a reforzar los protocolos para la identificación de consumo de sustancias al interior y el exterior de los planteles educativos.

“Con respecto al personal docente, pues nosotros estaremos al pendiente de las situaciones la incidencias que se puedan presentar y luego quedan de quién tiene la culpa: el padre de familia, el docente, el alumno”, concluyó.