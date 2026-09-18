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"Dinamarca otorgó a EU control de seguridad en Groenlandia", dice Trump

El pacto garantiza que ningún adversario tendrá base militar sin aprobación estadounidense

Por El Universal

Septiembre 18, 2026 04:25 p.m.
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Dinamarca otorgó a EU control de seguridad en Groenlandia, dice Trump
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Resumen

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      El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un acuerdo con Dinamarca que otorga a Estados Unidos el "control permanente" de la seguridad de Groenlandia.

      Añadió que el pacto cubre "por completo todas nuestras numerosas inquietudes. ¡Esto no supondrá NINGÚN COSTE para Estados Unidos!".

      En Truth Social dijo que "a partir de ahora, ningún adversario de EU podrá tener jamás una base ni presencia militar en Groenlandia, ni realizar inversiones sensibles ahí, sin nuestra aprobación expresa por escrito".

      Agregó que "bajo mis instrucciones, trabajamos con representantes de Dinamarca y Groenlandia para garantizar que los Estados Unidos tengan PARA SIEMPRE la capacidad total de hacer lo necesario en Groenlandia para asegurar y defender la seguridad tanto de Groenlandia como de los Estados Unidos de América".

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      Remarcó que "iniciaremos de inmediato el proceso para desarrollar una importante presencia militar en la zona adecuada de Groenlandia (hay muchas disponibles)".

      Agregó que "me enorgullece ser el presidente que ha abordado esta situación tan importante de manera permanente y definitiva. Este es un acuerdo de "vida infinita"; ¡no tiene fecha de caducidad!".

      Indicó que "esperamos trabajar con el maravilloso pueblo de Dinamarca y Groenlandia hacia un futuro magnífico en relación con esta vasta y altamente estratégica extensión de territorio. ¡La protegeremos celosamente!".

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