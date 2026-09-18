"Dinamarca otorgó a EU control de seguridad en Groenlandia", dice Trump
El pacto garantiza que ningún adversario tendrá base militar sin aprobación estadounidense
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un acuerdo con Dinamarca que otorga a Estados Unidos el "control permanente" de la seguridad de Groenlandia.
Añadió que el pacto cubre "por completo todas nuestras numerosas inquietudes. ¡Esto no supondrá NINGÚN COSTE para Estados Unidos!".
En Truth Social dijo que "a partir de ahora, ningún adversario de EU podrá tener jamás una base ni presencia militar en Groenlandia, ni realizar inversiones sensibles ahí, sin nuestra aprobación expresa por escrito".
Agregó que "bajo mis instrucciones, trabajamos con representantes de Dinamarca y Groenlandia para garantizar que los Estados Unidos tengan PARA SIEMPRE la capacidad total de hacer lo necesario en Groenlandia para asegurar y defender la seguridad tanto de Groenlandia como de los Estados Unidos de América".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Remarcó que "iniciaremos de inmediato el proceso para desarrollar una importante presencia militar en la zona adecuada de Groenlandia (hay muchas disponibles)".
Agregó que "me enorgullece ser el presidente que ha abordado esta situación tan importante de manera permanente y definitiva. Este es un acuerdo de "vida infinita"; ¡no tiene fecha de caducidad!".
Indicó que "esperamos trabajar con el maravilloso pueblo de Dinamarca y Groenlandia hacia un futuro magnífico en relación con esta vasta y altamente estratégica extensión de territorio. ¡La protegeremos celosamente!".
no te pierdas estas noticias
"Dinamarca otorgó a EU control de seguridad en Groenlandia", dice Trump
El Universal
El pacto garantiza que ningún adversario tendrá base militar sin aprobación estadounidense
Trump prohíbe el acceso a la Casa Blanca a CNN, Politico y MSNOW
El Universal
Trump utilizó su red social para informar sobre la restricción y acusar a los medios.
México entrega cuerpo de española asesinada a su familia
EFE
También se dio a conocer el arresto del presunto responsable