Donarán leche y pan a familias vulnerables

El Ayuntamiento de la capital potosina presentó las Reglas de Operación del programa municipal “Bienestar para tu Familia”, con el objetivo de apoyar a la población en situación de vulnerabilidad mediante la entrega gratuita de leche y pan durante el ejercicio fiscal 2025.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de Política Social (Coneval), hasta el 2020 en el municipio de San Luis Potosí, el 12.5 por ciento de la población, es decir, 111 mil 321 de ciudadanos, se encuentran en carencia alimentaria, por tanto, presentan un nivel limitado en el consumo de alimentos, situación que motivó la creación de este esquema.

El programa está dirigido a mujeres jefas de familia, personas con discapacidad, adultos mayores, niñas y niños, especialmente en zonas de rezago social.

-La Secretaría de Bienestar Municipal será la encargada de integrar el padrón de beneficiarios y coordinar la distribución en puntos previamente establecidos. Entre los requisitos para acceder al apoyo se encuentran: solicitud formal, identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio.

Las autoridades municipales destacaron que el programa busca no sólo fortalecer la nutrición básica, sino también aliviar el impacto económico en los hogares con ingresos limitados. La iniciativa estará vigente únicamente durante el ejercicio fiscal 2025, concluyendo el 31 de diciembre.