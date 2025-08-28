logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE LA COMUNIÓN

Fotogalería

RECIBE LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Donarán leche y pan a familias vulnerables

La entrega será mediante el programa “Bienestar para tu Familia”

Por Rolando Morales

Agosto 28, 2025 03:00 a.m.
A
Donarán leche y pan a familias vulnerables

El Ayuntamiento de la capital potosina presentó las Reglas de Operación del programa municipal “Bienestar para tu Familia”, con el objetivo de apoyar a la población en situación de vulnerabilidad mediante la entrega gratuita de leche y pan durante el ejercicio fiscal 2025.

De acuerdo con datos del  Consejo Nacional de Evaluación de Política Social (Coneval), hasta el 2020 en el municipio de San Luis Potosí, el 12.5 por ciento de la población, es decir, 111 mil 321 de ciudadanos, se encuentran en carencia alimentaria, por tanto, presentan un nivel limitado en el consumo de alimentos, situación que motivó la creación de este esquema. 

El programa está dirigido a mujeres jefas de familia, personas con discapacidad, adultos mayores, niñas y niños, especialmente en zonas de rezago social.

-La Secretaría de Bienestar Municipal será la encargada de integrar el padrón de beneficiarios y coordinar la distribución en puntos previamente establecidos. Entre los requisitos para acceder al apoyo se encuentran: solicitud formal, identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las autoridades municipales destacaron que el programa busca no sólo fortalecer la nutrición básica, sino también aliviar el impacto económico en los hogares con ingresos limitados. La iniciativa estará vigente únicamente durante el ejercicio fiscal 2025, concluyendo el 31 de diciembre.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Prioridad, dar mantenimiento a carretera 27: RM
Prioridad, dar mantenimiento a carretera 27: RM

Prioridad, dar mantenimiento a carretera 27: RM

SLP

Ana Paula Vázquez

Zona Industrial, en el abandono
Zona Industrial, en el abandono

Zona Industrial, en el abandono

SLP

Martín Rodríguez

Sube 10% el costo de la canasta básica
Sube 10% el costo de la canasta básica

Sube 10% el costo de la canasta básica

SLP

Rolando Morales

Sal de mesa, naranjas y galletas son los productos con mayores aumentos

Justifica Diana Ruelas rezago en información de el Congreso
Justifica Diana Ruelas rezago en información de el Congreso

Justifica Diana Ruelas rezago en información de el Congreso

SLP

Ana Paula Vázquez

No hay claridad sobre el futuro de la Cegaip, señala la diputada