Edil arranca rehabilitación integral de avenida Granjas

El Alcalde Enrique Galindo puso en marcha la rehabilitación integral de la avenida Granjas, en la colonia Industrial Aviación tercera sección, una vialidad fundamental para la movilidad de la zona norte que llevaba más de 50 años sin intervención. Subrayó que se trata de una obra integral y duradera, realizada con materiales de última generación, que se someterán a pruebas de laboratorio para garantizar su calidad y resistencia.

El Presidente Municipal afirmó, que la intervención no se limitará a la carpeta asfáltica, sino que abarcará drenajes, banquetas, topes, señalética, pasos peatonales, rampas para personas con discapacidad y alumbrado público. “Queremos que avenida Granjas quede de orgullo, completa, funcional y bonita, con seguridad para peatones, automovilistas y vecinos”, expresó.

En este mismo evento, Galindo resaltó que todas las obras que realiza el Ayuntamiento se construyen con empresas potosinas, lo que asegura que el recurso de los impuestos ciudadanos regrese en beneficios directos para la población: “Cuando ustedes pagan su predial, ese dinero se transforma en obra pública. Generamos empleo, compramos materiales en San Luis y hasta apoyamos al DIF con recursos de los constructores. Así el beneficio se multiplica”, dijo.

El Director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza, detalló que la obra en avenida Granjas, en el tramo de Vasco de Quiroga a calle Rosa, contempla 9,400 metros cuadrados de rehabilitación asfáltica, 1,200 metros cuadrados de bacheo, pintura en carriles y guarniciones, ocho pasos peatonales, 24 rampas de accesibilidad, 14 señalamientos viales y la instalación de luminarias LED, con lo que se transformará la movilidad y la seguridad de la zona.

