No se respetan pasos de cebra

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El director general de Policía Vial y Movilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, José Adolfo Ortiz Ibáñez, reconoció que en San Luis Potosí persiste una falta de educación vial, particularmente entre conductores que no respetan los pasos peatonales o "cebras", pese a que estos espacios son exclusivos para el cruce de personas.

Conductores incumplen normas y riesgos en peatones

Explicó que los vehículos deben realizar alto total antes de la cebra y ceder el paso a los peatones, incluso cuando no existe semáforo. Señaló que los conductores están obligados a detenerse cuando detecten a una persona esperando para cruzar, pues la legislación de movilidad establece la preferencia de paso para los peatones.

Ortiz Ibáñez admitió que el incumplimiento de estas disposiciones sí deriva en atropellamientos, aunque aclaró que este tipo de hechos no representa el grueso de los accidentes registrados en la ciudad. Agregó que también existen casos en los que los peatones cruzan sin la debida precaución, pero la prioridad establecida por la Ley General de Movilidad corresponde a quienes se desplazan a pie.

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Problemas con motociclistas y puntos críticos para peatones

En cuanto a los motociclistas, señaló que existe un sector que incurre en conductas de riesgo, principalmente jóvenes que salen a "rodar" los viernes y sábados por la noche, además de circular sin casco o sin el equipo necesario para reducir lesiones en caso de accidente. Reconoció que no cuentan con una cifra precisa de motociclistas que utilizan el casco sin abrochar, debido a la dificultad para detectarlo mientras están en movimiento, aunque advirtió que un casco sin ajuste adecuado prácticamente equivale a no utilizarlo.

Entre los puntos donde se mantiene una problemática para el cruce peatonal mencionó las rotondas de González Bocanegra y Sierra Leona, así como el Distribuidor Juárez, donde se concentra una gran cantidad de personas que utilizan el transporte público, además de distintos puntos del Centro Histórico. En estos sitios, dijo, persisten conductas de conductores que no ceden el paso a los peatones.