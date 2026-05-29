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El 75% de asuntos en los juzgados son del ramo civil

Por Rubén Pacheco

Mayo 29, 2026 03:00 a.m.
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El 75% de asuntos en los juzgados son del ramo civil
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      Del total de asuntos que ingresan al Poder Judicial local, entre el 70 y el 75 por ciento corresponden a la materia civil, informó Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

      Describió que la concentración se debe al incremento de la materia familiar, es decir, "muchísimos" asuntos de divorcios, custodias y convivencias, no obstante, también testamentos, pagarés y contratos incumplidos.

      En entrevista, la magistrada presidenta reveló que una Sala civil, resuelve de forma anual, entre 700 y 800 expedientes judiciales.

      La juzgadora aclaró que la carga en materia civil no significa que la penal tenga menor trabajo, sino que la segunda al tratarse de un sistema de oralidad, conlleva más tiempo de análisis.

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      Recordó que además de la modificación de una Sala penal a civil, recientemente el Pleno del STJE cambió a dos magistrados derivado de las especialidades que tenía cada uno, así como ajustar la operatividad orgánica.

      "Tenemos un número más grande en la materia civil. La materia civil es un 70 por ciento de ingresos, o sea, de todo lo que recibimos el 70, 75 por ciento es materia civil (...) tenemos un número importante en materia civil de lo que estamos recibiendo", concluyó.

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